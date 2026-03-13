人なつこい元気なポメラニアンだった【漫画】本編を読む→自分のせいで死んだ？雨の日も風の日も地域の隅々まで荷物を届ける郵便配達員は、時に住人の誰よりもその家の事情に通じ、不思議な出来事に遭遇することがある。現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが同僚たちの体験した怪異や心温まるエピソードを描いた漫画『郵便屋が集めた奇談』から、ポメラニアンのココと飼い主にまつわる切なくて不思議な体験談を紹介する。