これだから人間は！【漫画】本編を読むリアルな猫目線の鋭いツッコミが人気のキジネコ様(@Motidukineko)をご存知だろうか？活発な性格で決して触ることはできないキジネコ様が発信するネコ様投稿に、人間側がひれ伏すという異色の会話のキャッチボールがおもしろい創作漫画だ。今回は、作者のうぐいす歌子さんに話を聞いた。■ネコ様は待てないし、待たない【漫画】初めてのお留守番で猫は？なんで全部、ネコがやったと思うんだ。