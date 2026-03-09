物販・カフェ・ワークショップを複合したセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」の4号店が、2026年3月20日(祝)に玉川郄島屋S.C. マロニエコート1階にオープンする。池袋サンシャイン店、アーバンドック ららぽーと豊洲店に続く都内3店舗目で、約104坪の店内には400種類以上のグッズがずらり。36席のカフェエリアも備え、ショッピングからカフェタイムまでたっぷり楽しめる。【写真】玉川店限定