セサミストリートマーケットが二子玉川に3月20日オープン！限定メニュー・オスカーのPINKドーナツがかわいすぎる
物販・カフェ・ワークショップを複合したセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」の4号店が、2026年3月20日(祝)に玉川郄島屋S.C. マロニエコート1階にオープンする。池袋サンシャイン店、アーバンドック ららぽーと豊洲店に続く都内3店舗目で、約104坪の店内には400種類以上のグッズがずらり。36席のカフェエリアも備え、ショッピングからカフェタイムまでたっぷり楽しめる。
オープン記念として今回は、二子玉川の自然豊かな街のイメージを取り入れた限定グッズに加え、春の新コレクション「PINK FRIENDS」から玉川店だけのカフェメニューが登場。オープン当日にはキャラクターたちのグリーティングイベントも実施されるなど、セサミファンにとって見逃せない内容が盛りだくさんだ。
■二子玉川の街並みから着想した限定アイテム4種
玉川店限定アイテムのデザインテーマは、緑豊かな二子玉川の街並みや穏やかな空気感。色とりどりのお花を手に仲良く遊ぶエルモとクッキーモンスターや、セサミストリートの仲間たちが公園でのびのび過ごす様子が描かれている。
まずチェックしたいのが「トートバッグ」(各3850円)。レッドとネイビーの2色展開で、しっかりした素材感のバイカラーデザインがおしゃれ。折りたためるので、通勤・通学やお買い物のサブバッグとしても活躍する。
「バンダナ」(各1650円)は、セサミストリートの仲間たちが公園に大集合したにぎやかなイラストが目を引く1枚。こちらもネイビーとレッドの2色展開で、首元や髪に巻いたり、バッグに結んだり、お弁当包みにしたりと使い方は無限大。壁に飾ってインテリアにするのもかわいい。
手軽なお土産には「ステッカー」(550円)と「ピンバッジ」(1320円)がぴったり。“Futakotamagawa”の文字入りで、ここでしか買えない特別感がうれしい。ピンバッジはバッグや帽子のワンポイントに、ステッカーはスマホケースやPCに貼って日常使いできる。
■カフェの目玉はオスカーのPINKドーナツ！限定メニュー3種を要チェック
カフェでは池袋店・豊洲店の全メニューに加え、玉川店ならではの限定メニューが3種類お目見えする。
注目は「オスカーのPINKドーナツ」(590円)。2026年3月19日(木)から展開する春の「PINK FRIENDS」コレクションより、いつもグリーンのオスカーがピンクのホワイトチョコレートをまとって変身。ふわふわの自家製ドーナツに、オスカーのいたずらっぽい目がなんともキュートで、思わず写真を撮りたくなるビジュアルだ。こちらは2026年4月10日(金)までの期間限定なので、早めの来店がおすすめ。
「クッキーモンスターのアイスサンド」(各540円)は、お店で生地から作るザクザク食感の自家製クッキーに、冷たいアイスをサンドした新メニュー。バニラとストロベリーの2フレーバーで、チョコチップとくるみたっぷりのクッキーにほのかな塩味がアクセントになり、最後のひと口まで飽きのこないおいしさだ。
「玉川店限定デザインキャラクターラテ」(ICE・HOT、Sサイズのみ／650円)には、“HELLO, Futakotamagawa”の文字とともに、お花を持ったエルモとクッキーモンスターの限定アートが描かれている。飲む前に記念撮影はマスト！
■お得すぎる「CAFE HAPPY BAG」を見逃すな！
オープンから3日間(2026年3月20日(祝)〜22日(日))限定で、「CAFE HAPPY BAG」(2750円)が数量限定で販売される。セサミストリートマーケットのトートバッグに、ドーナツ3個入りボックスとカップがセットになったお得な内容。トートバッグとカップだけでも十分うれしいのに、人気のドーナツまで入っているのだから、これは争奪戦の予感…！各日9時より整理券が配布されるので、確実にゲットしたい人は朝イチの来店がおすすめだ。
■行く前に知っておきたい！カフェの利用ルール
玉川店のカフェエリア(イートイン)は、2026年3月20日(祝)〜22日(日)の3日間は整理券制。整理券は各日9時より配布される。
また、同期間中のテイクアウトメニューは各日13時からの販売開始となるので、午前中に来店してグッズを見て、午後にテイクアウトメニューを楽しむ…というプランもあり。最新の詳細情報はセサミストリートマーケット公式SNS(Instagram/X)で随時案内されるので、おでかけ前のチェックを忘れずに。
■オープン当日はキャラクターたちがお出迎え！
2026年3月20日(祝)のオープン当日は、開店と同時にキャラクターたちがお出迎え。日中には大人気のグリーティングイベントも開催される。さらに、来場者には先着で限定バルーンのプレゼントも。数量限定なので、早めの来店がベター。
加えて、オープン当日よりセサミストリートマーケットの商品を5500円以上購入すると、通常のショッパーに代わり限定デザインのトートバッグでお渡し。こちらも数量限定、なくなり次第終了となる。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
