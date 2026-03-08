この夫婦、大丈夫？【漫画】本編を読む横山了一さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』は、対照的な二つの家族を通して夫婦のあり方を描いた作品だ。ギャンブル好きのヤンキー夫と、仕事はできるが独善的なエリート夫。一見すると前者のほうが危うく見えるが、物語は「家族の信頼」という真実を浮き彫りにする。■育児を通して築いた強い信頼「どちらかの家庭が崩壊する漫画」01「どちらかの家庭か&#