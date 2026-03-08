妻「いいかげん仕事探して？」夫「うるせー！ラクして稼げる仕事を探してんだよ」果たして貧乏ヤンキーと傲慢エリートのどちらが真に幸せか【作者に聞く】
横山了一さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』は、対照的な二つの家族を通して夫婦のあり方を描いた作品だ。ギャンブル好きのヤンキー夫と、仕事はできるが独善的なエリート夫。一見すると前者のほうが危うく見えるが、物語は「家族の信頼」という真実を浮き彫りにする。
■育児を通して築いた強い信頼
ヤンキー風の毒山ゴンは、無職でギャンブル好きだが、妻子のためにお金を稼ごうと「月100万円稼げる」という怪しい誘いに乗ってしまう。案の定そこは詐欺グループの拠点だったが、ゴンは「こういう奴らが一番嫌いなんだ」と大暴れし、警察に連行された。義母から離婚を勧められた妻のマリンだったが、その提案をきっぱりと断る。
作者の横山了一さんは、マリンの判断を「ゴンが子煩悩なので、貧乏でも信頼感が強かったのではないか」とみる。横山さん自身の家庭も、息子が小さいときはお金がない状況だったという。しかし、育児を通して夫婦の信頼関係を築けたことが、今日まで続いてきた理由だと笑顔で振り返った。
■対等であることを拒む傲慢さ
一方で、ママ友のユイの家庭は対照的だ。夫のシュウは仕事が順調な自信から、ユイが拒んでいた義母との同居を勝手に決めてしまう。彼にとって、妻の意見は「一応聞くけれど最終決定権はない」ものにすぎないのだ。
横山さんによれば、自信に満ちあふれているときのシュウは「折れること」ができない。妻を対等に扱わないこのような関係性は、現代の家庭にも多いのではないかと指摘する。家族といえど元は他人。お互いの違いを認め、話し合いで折り合いをつけられるかどうかが、家族であり続けるための条件といえるだろう。本作は、対照的な二つの家族の行く末を通して、読者に家族の真実を突きつける。
取材協力：横山了一
