妻「いいかげん仕事探して？」夫「うるせー！ラクして稼げる仕事を探してんだよ」果たして貧乏ヤンキーと傲慢エリートのどちらが真に幸せか【作者に聞く】

妻「いいかげん仕事探して？」夫「うるせー！ラクして稼げる仕事を探してんだよ」果たして貧乏ヤンキーと傲慢エリートのどちらが真に幸せか【作者に聞く】