周囲からの結婚の圧力にうんざりしていた吉田と佐々木。二人は酔った勢いで「結婚しない同盟」を結成した。【漫画】本編を読む「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ないの!!」「1人が楽しいの!!」。仕事帰りの公園で、吉田は感情を爆発させていた。昼間、同僚たちから「えー彼氏いないの？寂しくない？」「今度合コンしましょう」「婚活するなら20代のうちだって！」と矢継ぎ早に言われ、哀れむような視線まで向けられた。