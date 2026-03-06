¡ÖÈà»á¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤¬¤¦¤¶¤Ã¤¿¤¤! Àª¤¤¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä!? º§³è°µ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ÃË½÷2¿Í¤Î1Ç¯¸å¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö»ä¤ÏÈà»á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢·ëº§¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î!!¡×¡Ö1¿Í¤¬³Ú¤·¤¤¤Î!!¡×¡£»Å»öµ¢¤ê¤Î¸ø±à¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Ãë´Ö¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¨¡¼Èà»á¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Öº£ÅÙ¹ç¥³¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Öº§³è¤¹¤ë¤Ê¤é20Âå¤Î¤¦¤Á¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢°¥¤ì¤à¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤Þ¤Ç¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÝµ¶þ¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¸ø±à¤ÇÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¡¢¡Ö¤¢¡¼!!¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤â¤Þ¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È·ëº§¤·¤í¡×¤È½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
½ý¤ò¤Ê¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñÏÃ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤¿Àë¸À¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¡×¤ò·ë¤Ü¤¦¡¢¤È¡£¤³¤¦¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍ°ÕµÁ¤ÊÆÈ¿ÈÀ¸³è¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤Ï»Ä¹ó¤À¡£1Ç¯¸å¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ËÈùÌ¯¤ÊÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Å±²ó¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÀ¤¤¤¬¡¢¿´¤ò¤¸¤ï¤¸¤ïÄù¤á¤Ä¤±¤ë--¡£
¢£¡ÖÃ¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
ËÜºî¡Ø·ëº§¤·¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¡Ù¤Ï¡¢ºù·î(@k_sakurazuki)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëSNSÈ¯¤ÎºîÉÊ¡£À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æºù·î¤µ¤ó¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¡Ø´°àú¤ÊÉ× ´°àú¤ÊºÊ¡Ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤¬Â¾³¦¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°ºî¤ÏÉ×ÉØ¤¬¸ß¤¤¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤¹¤ë¾¯¤·¥À¡¼¥¯¤ÊÊª¸ì¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤ÏÊÌ¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡È¥Î¥ê¤Ç·ëº§¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡È·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡É¤ÎÊý¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¸¤é¤»Âç¿Í¤ÎÎ¾ÊÒ»×¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡£¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¶»¤¬¾¯¤·ÄË¤¤¡£
¢£ÆÈ¿ÈÀë¸À¤ÎÎ¢¤ÇÍÉ¤ì¤ëËÜ²»
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤òÇúÁö¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤¤¤¸¤é¤·¤¤¡£¶¯¤¬¤ê¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜ²»¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Î·ä´Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶«¤ó¤ÀÌë¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§¤òµñ¤àÀë¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î³»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«--¡£Àª¤¤¤Ç·ë¤ó¤À¡ÈÆÈ¿ÈËÉ±Ò¶¨Äê¡É¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿´¤ÎËÉÇÈÄé¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ºù·î(@k_sakurazuki)
