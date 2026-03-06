スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」の原宿店では、2026年3月7日(土)より、店舗限定・オリジナルデザインの「原宿クレープ」シリーズを販売する。購入者特典の情報を含め、展開されるアイテムのラインナップを紹介しよう。【写真】「スヌーピータウン ショップ」原宿店限定アイテムを見る「スヌーピータウンショップ」原宿店限定の「原宿クレープ」シ