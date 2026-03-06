¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬3·î7Æü¤è¤êÈ¯Çä¤Ë¡ª¤´ÅöÃÏ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¸¶½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¢£¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸¶½ÉÅ¹¤À¤±¡ª
¸¶½É¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸¶½ÉÅ¹¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶½É¤òË¬¤ì¤¿µÇ°¤ä¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ô¥ó¥¯´ðÄ´¤È¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£´Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£º£²ó¤Î¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È&¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¡¢ºî¤ê¤¿¤Æ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(1870±ß)¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(495±ß)¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ëÉ÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(660±ß)¤È¡¢Á´Éô¤Ç3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¡£º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª
¢£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤Îº£¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¥»¥Ã¥È¡×(550±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ë°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëA4¡×(308±ß)¡¢¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡×(330±ß)¤È¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥°¥Ã¥º¡£
¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â¡×(440±ß)¡¢¤É¤³¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×(440±ß)¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤¬¥³¥í¥ó¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×(770±ß)¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¢£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢
¿©´ïÎà¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥Þ¥°¡×(1870±ß)¤È¡Ö¥«¥Õ¥§¥Ü¥¦¥ë¡×(2200±ß)¤Î2¼ïÎà¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
ÉáÃÊ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¬¡¼¥¼¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(880±ß)¡¢¡Ö¶ÒÃå¡×(880±ß)¡¢¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×(660±ß)¡¢¡Ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥±¡¼¥¹¡×(495±ß)¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
Î¹¹Ô¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Î¡Ö³×¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¡×(³Æ1870±ß)¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×(³Æ3850±ß)¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£´Ì¡×(702±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
5500±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢ÀèÃå500Ì¾¤ËÈóÇäÉÊ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄÌÈÎ¤ä¼è¤êÃÖ¤¤Ï3·î9Æü(·î)¤«¤éÂÐ±þÍ½Äê¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¸¶½É¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸¶½ÉÅ¹¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶½É¤òË¬¤ì¤¿µÇ°¤ä¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ô¥ó¥¯´ðÄ´¤È¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£´Ì¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£º£²ó¤Î¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È&¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¡¢ºî¤ê¤¿¤Æ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(1870±ß)¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(495±ß)¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ëÉ÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(660±ß)¤È¡¢Á´Éô¤Ç3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¡£º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª
¢£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤Îº£¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¥»¥Ã¥È¡×(550±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ë°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëA4¡×(308±ß)¡¢¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡×(330±ß)¤È¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥°¥Ã¥º¡£
¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â¡×(440±ß)¡¢¤É¤³¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×(440±ß)¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤¬¥³¥í¥ó¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×(770±ß)¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¢£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢
¿©´ïÎà¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥Þ¥°¡×(1870±ß)¤È¡Ö¥«¥Õ¥§¥Ü¥¦¥ë¡×(2200±ß)¤Î2¼ïÎà¡£¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
ÉáÃÊ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¬¡¼¥¼¥Ï¥ó¥«¥Á¡×(880±ß)¡¢¡Ö¶ÒÃå¡×(880±ß)¡¢¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×(660±ß)¡¢¡Ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥±¡¼¥¹¡×(495±ß)¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
Î¹¹Ô¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Î¡Ö³×¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¡×(³Æ1870±ß)¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×(³Æ3850±ß)¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£´Ì¡×(702±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
5500±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢ÀèÃå500Ì¾¤ËÈóÇäÉÊ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢¡Ö¸¶½É¥¯¥ì¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄÌÈÎ¤ä¼è¤êÃÖ¤¤Ï3·î9Æü(·î)¤«¤éÂÐ±þÍ½Äê¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC