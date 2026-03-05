一大ブームを巻き起こしている「パペットスンスン」。あらゆるグッズが一瞬で売り切れてしまうため、強火のファンたちはスンスンのアイテムに飢えている状況だ。そんな中、今年2月中旬より全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアにて発売されたのが「トラベルシリーズ」コレクションだ。こちらも大好評で、一部の店舗ではすでに完売しているケースも…。「トラベルシリーズ」を手がけたメーカー「粧美堂」