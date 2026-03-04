浅草と上野の間に伸びる、全長およそ800メートルの通り。かっぱ橋道具街は、プロの料理人が足しげく通う専門店街として知られる一方、食品サンプルや和包丁を目当てに訪れる観光客にも人気のスポットだ。【写真】某アニメにも登場した!?あの「金色のかっぱ像」も一見すると「調理器具の問屋街」だが、実際に歩いてみると、店ごとに得意分野がはっきり分かれており、飲食店の現場を支える工夫や知恵があちこちに詰まっていることに