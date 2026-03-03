スヌーピーとピーナッツの仲間たちが活躍するミステリーアドベンチャーゲーム『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』が、2026年5月14日(木)にNintendo SwitchとNintendo Switch 2で発売される。アナウンストレーラーも公開され、パッケージ版の予約もスタートした。【写真】スヌーピーのミステリーアドベンチャーの中身をチェック「スヌーピーとワクワクひみつクラブ」が2026年5月14日(木)に発売■スヌーピーが探偵クラブのリーダー