ここ数年、大人気のリカバリーウェアだが、“リカバリーウェア＝寝るときに着るもの”というイメージを持っている人もまだまだ多いのではないだろうか。筆者もこれまでは「機能性パジャマ」のような“睡眠をサポートするもの”を思い描いていた。【写真】170センチ普通体型でLサイズを着用した様子そんななか出合ったのが、一般医療機器のリカバリーウェア「BAKUNE」で知られるコンディショニングブランド「TENTIAL」が開発した「M