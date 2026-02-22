海老原柊が秘密にしていた裏の顔は「裏番」だった。【漫画】本編を読む関西から転校してきた不良少女が、真面目な学級委員長に突然「なあ？裏番さんよ」と声をかける――。教室中がざわつくなか、委員長の海老原は戸惑いを隠せない。しかし彼女は「あたしには全部お見通しだ」と謎の自信満々。恋する気持ちと関西ノリが空回りし、クラスの空気はどこかシュールな方向へ転がっていく。2020年3月期新世代サンデー賞(小学館)で努力賞