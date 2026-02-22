ここはアメリカ。理不尽なクレームに店員はどう立ち向かう!?【漫画】本編を読む／この事態はどう収まるのか…？「どういうことだ、これは！」ファーストフード店に響き渡る怒号。ナゲットの数が違うと主張する客と、それに応じる店員――その空気はまるで開幕直前のリングのようだ。ロサンゼルス在住のkasutera(@kasutera5)さんが描く“アメリカあるある”漫画では、日本でも見かけるクレーム客の構図が、ちょっと違った形で展開さ