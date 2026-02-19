今回、Ray WEB編集部はモラハラ彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は優也と付きあっています。彼はとてもかっこよく、ひと目惚れしたのですが……？なんと優也は友だちの礼奈の前で、主人公を落とすような発言をしました。彼の発言に驚いた礼奈は戸惑っていますね。思わず涙を流す主人公。このあと彼との関係に変化はあるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：ぞんざライター Ray WEB編集部あわせて読みた