【漫画】『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を読む【漫画】本編を読む同期なしの新卒。人事部の先輩に連れていかれた配属先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫？」と聞かれ、高校は「ほぼ女子だったので問題ないと思います」と答えたものの、働きだしたら問題しかない部署だった…。辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)の『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに話を聞いた。