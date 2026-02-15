バグ修正【漫画】本編を読む子供といっしょに遊んでしまうと、夜まで体力が持たない育児あるあるを描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「バグ修正」を紹介する。母親のバグがアップデートで次々と改善されていく、育児をゲームに例えている。ウォーカープラスでは作者の伊東さんに、本作品についてインタビューした。■「バグを修正しました」？意味がわかると納得の育児ネタ！子育てあるあるに共感の声バグ修正2バグ修正3歩くこ