子どもを寝かしつける際にママが寝てしまう…「というバグを修正しました」と報告するママ。バグ修正のパッチとは!?【作者に聞く】
子供といっしょに遊んでしまうと、夜まで体力が持たない育児あるあるを描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「バグ修正」を紹介する。母親のバグがアップデートで次々と改善されていく、育児をゲームに例えている。ウォーカープラスでは作者の伊東さんに、本作品についてインタビューした。
■「バグを修正しました」？意味がわかると納得の育児ネタ！
歩くことや走ることに慣れてきた2歳〜3歳の子供は一気に体力をつける。公園で思い切り遊ばせないと夜に寝てくれないため、ママたちは公園に出かける。だが、遊びに付き合ってしまうと、ママのほうが先に疲れ、20時ごろに眠ってしまう…。
そんな状況を「というバグを修正しました」と描く作者の伊東さん。公園で子供に友だちができ、一緒に遊ぶようになった結果、「ママが体力を温存できるようになった」という意味合いだ。
育児とゲームを組み合わせたきっかけについて、伊東さんは「普段ゲームで遊んでいると、公式アカウントから『◯◯のバグを修正しました』といったアップデート情報がよく入ってくるので、日常でもこういう言い方をしたらおもしろいのではないかと思いました」と教えてくれた。
本作「バグ修正」には、「入園すると、大型アップデートが待っている」「課金することで期間延長も可」などの追加機能に関するコメントが寄せられている。なかには「早朝5時から公園行こう！」という子供のバグ発動を嘆く声もあった。これに対し、伊東さんは「私自身は子供はいないのですが、育児をしている人を見ると大変な重労働だなと、いつも思います」と率直に話す。
最後に、伊東さんは「日頃のいいねやRTのおかげでモチベーションが保てました。今後も毎日更新を頑張っていきたい」と、今後への意気込みを語ってくれた。笑いのなかにも温もりが感じられる本作「バグ修正」。さくっと読めるので、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
