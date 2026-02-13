SHISEIDO（資生堂）2026年春新作コスメ情報｜湧き上がるような色ツヤを叶えるフェイス＆アイカラー『カラー＋グロウ エンハンサー』が、3月1日（日）より発売されます。頬や目元へマルチに使える、多彩な全9色展開でお目見え。編集部によるリアルなレビューや使い方、全色スウォッチをご紹介します。SHISEIDO（資生堂）2026年春新作コスメSHISEIDO（資生堂）2026年春新作コスメSHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサーこんにちは