SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë26Ç¯½Õ¿·ºî¡Ã¥Õ¥§¥¤¥¹¡õ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡Ø¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ò¸ý¥³¥ß
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¡ÃÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡õ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡Ø¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤¬¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËË¤äÌÜ¸µ¤Ø¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁ´9¿§Å¸³«¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡£ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä»È¤¤Êý¡¢Á´¿§¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡SHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤¿Á´¿§¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤¿Á´¿§¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
»ñÀ¸Æ²¤Ï1872Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿²½¾ÑÉÊ´ë¶È¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉSHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥¹¥á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡É¤³¤È¡ØSHISEIDO ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥¹¥¥ó¥°¥í¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙÎ¨¤¤¤ëÈþÍÆ±Õ¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£
ºòÇ¯½©¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¡ÈÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ¸¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉSHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥¹¥á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÈÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡É¤³¤È¡ØSHISEIDO ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥¹¥¥ó¥°¥í¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙÎ¨¤¤¤ëÈþÍÆ±Õ¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£
ºòÇ¯½©¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¡ÈÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ¸¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡ÃSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¤ä¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¡¢·ì¿§¡¢Î©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡õ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡£
Â¿ºÌ¤Ê¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤Ê¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò2ÁØ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò¹âÇÛ¹ç*¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÈ©¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
* ¥Ö¥é¥ó¥É SHISEIDO ¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼ºÞ·¿¤Î¥«¥é¡¼À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï²¹±ÕÂÎ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òºÇ¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò¹âÇÛ¹ç*¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¡¢ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÈ©¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
* ¥Ö¥é¥ó¥É SHISEIDO ¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼ºÞ·¿¤Î¥«¥é¡¼À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï²¹±ÕÂÎ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òºÇ¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ÇÍ¥¤·¤¯È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬»ýÂ³¡£
¸µ¤«¤éÈ©¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ä¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü ¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¢¨Á´¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸µ¤«¤éÈ©¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ä¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢È©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ§¡ä
¡ü ¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¢¨Á´¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
Å·Á³ÀÐ¤Î¿§¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Á´9¿§¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¿§Å¸³«¤âÌ¥ÎÏ¡£
È©¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î·ì¿§´¶¤äÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
È©¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î·ì¿§´¶¤äÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¸ø¼°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥Á¡¼¥¯»È¤¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¼¡¤Î6¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤¤¥Ú¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤«¤é¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Þ¤ÇÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
Ã¸¤¤¥Ú¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤«¤é¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Þ¤ÇÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥Ö¥í¥ó¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¼¡¤Î3¿§¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤±¢±Æ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥«¥é¡¼¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤ËÂ¿ºÌ¤Êßê¤á¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é½ç¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î2¿§¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´9¿§¡ä
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´9¿§¤Ç¤¹¡£
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ 01 02 03 04
¡ü 01 Medusa Opal¡Ê¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¥ª¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
¥Ñ¡¼¥ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÇò¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¥´¡¼¥ë¥É¿§¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯¥¦¥©¡¼¥à¥Ù¡¼¥¸¥å
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¼¿§
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥È¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å
¥Ñ¡¼¥ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÇò¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯
¡ü 02 Beige Crystal¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë
¥´¡¼¥ë¥É¿§¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯¥¦¥©¡¼¥à¥Ù¡¼¥¸¥å
¡ü 03 Gold Amber¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ó¥Ð¡¼¡Ë
Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¼¿§
¡ü 04 Coral Moonstone¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥È¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ 05 06 07 08 09
¡ü 05 Red Ruby¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¡Ë
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬µ±¤¯¥ì¥Ã¥É
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥à¿§
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥°¥ì¡¼
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥é¥á¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬µ±¤¯¥ì¥Ã¥É
¡ü 06 Mauve Quartz¡Ê¥â¡¼¥Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¡Ë
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¥â¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯
¡ü 07 Purple Amethyst¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥à¿§
¡ü 08 Greige Topaz¡Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë
Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥°¥ì¡¼
¡ü 09 Bronze Agate¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥¢¥²¡¼¥È¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥é¥á¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤Î¤ËÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÊ´¼Á¡£
È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È·ì¿§´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¿§¤Ï½À¤é¤«¤á¤Ê¤¿¤á½Å¤Í¤Æ¤âÇ»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Á¡¼¥¯¤ä¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¹ÈÏ°Ï¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤âÌÓ·êÍî¤Á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¶Ñ°ì¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Ê´Èô¤Ó¤ä¥é¥áÍî¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¡£
»¤¤Ã¤Æ¤â¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áåºÎï¤ÊÈ¯¿§¤¬Â³¤¡¢²½¾Ñ»ý¤Á¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤Î¤ËÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÊ´¼Á¡£
È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È·ì¿§´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¿§¤Ï½À¤é¤«¤á¤Ê¤¿¤á½Å¤Í¤Æ¤âÇ»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Á¡¼¥¯¤ä¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¹ÈÏ°Ï¤ËÅÉÉÛ¤·¤Æ¤âÌÓ·êÍî¤Á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¶Ñ°ì¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Ê´Èô¤Ó¤ä¥é¥áÍî¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¡£
»¤¤Ã¤Æ¤â¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áåºÎï¤ÊÈ¯¿§¤¬Â³¤¡¢²½¾Ñ»ý¤Á¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡01 02 03 04 05 06 07 08 09
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡Ê¥¤¥¨¥Ù¡¿¥Ö¥ë¥Ù¡ËÊÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ö¥ë¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
01¡¢05¡¢06¡¢07¡¢08
¡ã¥¤¥¨¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
02¡¢03¡¢04¡¢05¡¢09
ÍÑÅÓ¤äÅÉÉÛ¤¹¤ëÇ»¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡Ê¥¤¥¨¥Ù¡¿¥Ö¥ë¥Ù¡Ë¤Ï»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã¥Ö¥ë¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
01¡¢05¡¢06¡¢07¡¢08
¡ã¥¤¥¨¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
02¡¢03¡¢04¡¢05¡¢09
ÍÑÅÓ¤äÅÉÉÛ¤¹¤ëÇ»¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡Ê¥¤¥¨¥Ù¡¿¥Ö¥ë¥Ù¡Ë¤Ï»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡01 02
01¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿Çò¤ß¤Î¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¡£¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢È©¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
02¤ÏÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
02¤ÏÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡03
03¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥Ã¥Ñ¡¼¡£¥Ö¥í¥ó¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê·ì¿§´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡04 06
04¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¯¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¤Ç¡¢ËË¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤Ä¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
06¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥â¡¼¥Ö¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢ÀäÌ¯¤Ê·ì¿§´¶¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
06¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥â¡¼¥Ö¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢ÀäÌ¯¤Ê·ì¿§´¶¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡05¡¡07
05¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¡¢·ì¿§´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¡£
07¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥à¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¯¥«¥é¡¼¡£¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
07¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥à¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¯¥«¥é¡¼¡£¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼08
08¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡£Äø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢É¡¶Ú¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤Ë¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡¡09
09¤Ï¥·¥¢¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¥É¥é¥á¤¬ßê¤á¤¯¥«¥é¡¼¡£¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÞ¯Íî´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´9¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ë¡¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼Á´¶¤âÌ¥ÎÏ¡£
ÅÉÉÛ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤äÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÉÉÛ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤äÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¼ïÎà¡§Á´9¿§
ÍÆÎÌ¡§7g
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ 6,270±ß¡¿¥ì¥Õ¥£¥ë 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó330Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¾¦ÉÊÌ¾¡§SHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¼ïÎà¡§Á´9¿§
ÍÆÎÌ¡§7g
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ 6,270±ß¡¿¥ì¥Õ¥£¥ë 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó330Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡SHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ´°Çä¤¹¤ë¤ÈÄ¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë
Í½Ìó¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤Ë³Î¼Â¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¨¤ë¸¢Íø¤ò»öÁ°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£3¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½Ìó³«»ÏÆü¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í½Ìó¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤ÐOK¡ý
È¯ÇäÆü°Ê¹ß¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¹Æ¬Í½Ìó¤¬É¬Í×¤«¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ´²ßÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó³«»ÏÆü¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í½Ìó¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤ÐOK¡ý
È¯ÇäÆü°Ê¹ß¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¹Æ¬Í½Ìó¤¬É¬Í×¤«¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ´²ßÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ï¡¢Í½Ìó³«»ÏÆü¤Î³«Å¹»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â³«Å¹Á°¤ËÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Í½ÌóÊ¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤â³«Å¹»þ´Ö¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´ü¤Ë¤â¤è¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ°¸þ¤äSNS¤Ç¿ï»þ¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎHP¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎHP¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Í½ÌóÈÎÇäÊ¬¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÅöÆüÊ¬¤Îºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÊ¬¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Í½ÌóÈÎÇä»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤äÌ¾Æþ¤ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÊñÁõ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Í½ÌóÈÎÇä»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤äÌ¾Æþ¤ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÊñÁõ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
É´²ßÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÇÇã¤¤¤Å¤é¤¤¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤«¤Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤«¤Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
¡üÂç´Ý¡¦¾¾ºä²°
¡ü郄Åç²°
¡üºåµÞÉ´²ßÅ¹¡¦ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡ÊHANKYU HANSHIN E-STORES¡Ë
¡ü¤½¤´¤¦¡¦À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¡Êe.¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ë
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³ÆÉ´²ßÅ¹¸ÂÄê¤Î¥«¥é¡¼¤ä¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊËè¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
¡üÂç´Ý¡¦¾¾ºä²°
¡ü郄Åç²°
¡üºåµÞÉ´²ßÅ¹¡¦ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡ÊHANKYU HANSHIN E-STORES¡Ë
¡ü¤½¤´¤¦¡¦À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¡Êe.¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ë
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³ÆÉ´²ßÅ¹¸ÂÄê¤Î¥«¥é¡¼¤ä¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊËè¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¡É¤Ç¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¿§¤È¥Ä¥ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç♡
SHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡SHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏSHISEIDO¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥¥Ã¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤êÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¡ØSHISEIDO ¥«¥é¡¼¡Ü¥°¥í¥¦ ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥¥Ã¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤êÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
--------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
--------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
--------------------------------------------------