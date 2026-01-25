落ち着きがあって品がいい。装いにプラスのイメージをもたらし、いつだって頼りになるダークカラー。とはいえ重さが気になるこれからは、抜け感につながる隙が必要に。頼れる定番を「さらにいい」へと引き上げる、選びの方向性をご提案。逃げとは違う「攻め気のある暗色」重厚感やきまじめさをならし、マイルドに仕立ててくれる形や柄の遊びを１点投入。色は手堅く、デザインで攻める。落ち着いた色を地味に見せない着映えとしても