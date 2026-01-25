オシャレ上手は「形で攻める」ダークカラーでも埋もれない「差がつく服の選び方」

落ち着きがあって品がいい。装いにプラスのイメージをもたらし、いつだって頼りになるダークカラー。とはいえ重さが気になるこれからは、抜け感につながる隙が必要に。頼れる定番を「さらにいい」へと引き上げる、選びの方向性をご提案。



逃げとは違う「攻め気のある暗色」

重厚感やきまじめさをならし、マイルドに仕立ててくれる形や柄の遊びを１点投入。色は手堅く、デザインで攻める。落ち着いた色を地味に見せない着映えとしても効果を発揮。



品がいいだけでは終わらせない
ズレたフロントのいい違和感

黒シャツ／PHEENY　グレーベルトパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店）　肩にかけたフードマフラー／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース）　バッグ、ブーツ／ともにTSURU By MARIKO OIKAWA　


丸みを帯びたバルーンシルエットなら、マニッシュな装いが穏やかな方向へ。暗色だけを集めた３色づかいでニュアンスを生む立体感を上乗せ。



パフスリーブ仕様のブルゾンでかなえる
「洗練されたスポーティ」

黒キルティングブルゾン／HER.　黒シースルースカート／シーニュ　バッグ／アンドミューク（アダム エ ロペ）　ブーツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）　


スポーティなデザインをとり入れて、オール黒を軽快に。コンパクトな形＋パフスリーブによりブルゾンのレディな印象が高まって、キレイめな装いにもハマる１枚。ふわりとゆれるフレアスカートを組み合わせればさらに軽やか。



えりのない縦長なコートでボリュームを流して
コクのある茶×黒配色をすっきり

ショールつきカーキリバーコート／PHEENY　茶サテンリボンブラウス／HER.　黒ワイドパンツ／エイチ ビューティー＆ユース　バッグ／MAEDEN（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）　パンプス／PELLICO（アマン）


えりがなく、厚みも出にくいリバーコートで縦の流れを意識。肩に巻いた付属のショールをアクセントにすれば重心が上がり、ねらっている感のないスタイルアップまで実現。



