オシャレ上手は「形で攻める」ダークカラーでも埋もれない「差がつく服の選び方」

落ち着きがあって品がいい。装いにプラスのイメージをもたらし、いつだって頼りになるダークカラー。とはいえ重さが気になるこれからは、抜け感につながる隙が必要に。頼れる定番を「さらにいい」へと引き上げる、選びの方向性をご提案。







逃げとは違う「攻め気のある暗色」

重厚感やきまじめさをならし、マイルドに仕立ててくれる形や柄の遊びを１点投入。色は手堅く、デザインで攻める。落ち着いた色を地味に見せない着映えとしても効果を発揮。







品がいいだけでは終わらせない

ズレたフロントのいい違和感

黒シャツ／PHEENY グレーベルトパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） 肩にかけたフードマフラー／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース） バッグ、ブーツ／ともにTSURU By MARIKO OIKAWA



丸みを帯びたバルーンシルエットなら、マニッシュな装いが穏やかな方向へ。暗色だけを集めた３色づかいでニュアンスを生む立体感を上乗せ。







パフスリーブ仕様のブルゾンでかなえる

「洗練されたスポーティ」

黒キルティングブルゾン／HER. 黒シースルースカート／シーニュ バッグ／アンドミューク（アダム エ ロペ） ブーツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）



スポーティなデザインをとり入れて、オール黒を軽快に。コンパクトな形＋パフスリーブによりブルゾンのレディな印象が高まって、キレイめな装いにもハマる１枚。ふわりとゆれるフレアスカートを組み合わせればさらに軽やか。







えりのない縦長なコートでボリュームを流して

コクのある茶×黒配色をすっきり

ショールつきカーキリバーコート／PHEENY 茶サテンリボンブラウス／HER. 黒ワイドパンツ／エイチ ビューティー＆ユース バッグ／MAEDEN（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） パンプス／PELLICO（アマン）



えりがなく、厚みも出にくいリバーコートで縦の流れを意識。肩に巻いた付属のショールをアクセントにすれば重心が上がり、ねらっている感のないスタイルアップまで実現。







（コーディネートのプライスなど詳細）

