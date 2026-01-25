オシャレ上手は「形で攻める」ダークカラーでも埋もれない「差がつく服の選び方」
落ち着きがあって品がいい。装いにプラスのイメージをもたらし、いつだって頼りになるダークカラー。とはいえ重さが気になるこれからは、抜け感につながる隙が必要に。頼れる定番を「さらにいい」へと引き上げる、選びの方向性をご提案。
逃げとは違う「攻め気のある暗色」
重厚感やきまじめさをならし、マイルドに仕立ててくれる形や柄の遊びを１点投入。色は手堅く、デザインで攻める。落ち着いた色を地味に見せない着映えとしても効果を発揮。
品がいいだけでは終わらせない
ズレたフロントのいい違和感
黒シャツ／PHEENY グレーベルトパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） 肩にかけたフードマフラー／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース） バッグ、ブーツ／ともにTSURU By MARIKO OIKAWA
丸みを帯びたバルーンシルエットなら、マニッシュな装いが穏やかな方向へ。暗色だけを集めた３色づかいでニュアンスを生む立体感を上乗せ。
パフスリーブ仕様のブルゾンでかなえる
「洗練されたスポーティ」
黒キルティングブルゾン／HER. 黒シースルースカート／シーニュ バッグ／アンドミューク（アダム エ ロペ） ブーツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）
スポーティなデザインをとり入れて、オール黒を軽快に。コンパクトな形＋パフスリーブによりブルゾンのレディな印象が高まって、キレイめな装いにもハマる１枚。ふわりとゆれるフレアスカートを組み合わせればさらに軽やか。
えりのない縦長なコートでボリュームを流して
コクのある茶×黒配色をすっきり
ショールつきカーキリバーコート／PHEENY 茶サテンリボンブラウス／HER. 黒ワイドパンツ／エイチ ビューティー＆ユース バッグ／MAEDEN（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） パンプス／PELLICO（アマン）
えりがなく、厚みも出にくいリバーコートで縦の流れを意識。肩に巻いた付属のショールをアクセントにすれば重心が上がり、ねらっている感のないスタイルアップまで実現。
