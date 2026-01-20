クラフトマンシップとタイムレスなデザインを軸に、ミニマルでありながら確かな個性を感じさせるシューズを展開する、ブラジル発のサステナブルシューズブランド「CARIUMA」(カリウマ)。【写真】上品なシルエットの「CATIBA PRO 2.0 Plaza Taupe/Ivory」(1万6500円)「CARIUMA」ではLWG認証レザー(※1)やオーガニックコットンといった環境再生型素材を積極的に採用し、“長く履くこと”を前提にした誠実なものづくりを実践している