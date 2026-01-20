家族や恋人、友人など、大切な人へ愛や感謝の気持ちを伝えるバレンタインデーが今年もやってくる。資生堂パーラーでは、この特別なシーズンを彩るロマンティックな限定パフェや、「カカオホテル」をテーマにした2026年のバレンタインコレクションを展開。こだわりのチョコレートや甘酸っぱいベリー、さらには純白のホワイトチョコレートを使用したパフェなど、大切な人へのギフトや一緒に過ごすひとときにふさわしい逸品が勢ぞろい