◆これまでのあらすじニューヨークへ転勤することになった総合商社勤務の遥斗（28）。付き合っていた彼女にフラれ、新しい出会いを探すことに。モデルのマヤ、弁護士のアリソン、S級美女のリンやCAの香澄などと出会うが、撃沈する。▶前回：上品なCAに翻弄された28歳商社マン。実は彼女が「お金目当て」だったと気付いた理由Vol.6 自立した女、莉乃（29）ニューヨークは出会いが無限にある。マッチングアプリもパーティーも沢