Ï·²½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅü²½¡×¡£¡ÖÅü²½¡áÏ·²½¡×º£¤«¤é½¬´·¤Ë¤¹¤Ù¤­¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡Ö¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¡£¡ÊÅü²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢ÂÐºö¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Î¸½¤ìÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡Ö½ªËöÅü²½»ºÊª¡×¤È¤Ï¡©AGEs¡ÊAdvanced Glycation End-products¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤¬Åü¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢Îô²½¤·¤¿·ë²ÌÀ¸¤¸¤ëÊª¼Á¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅü²½¡×¤ÎºÇ½ª»ºÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ä