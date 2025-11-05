「最近、彼が前より話してくれない」「LINEの返事もそっけない」--そんな時、つい口をついて出るのが「何考えてるの？」という一言。でも実はこの質問、男性の心をさらに閉ざしてしまう“地雷ワード”なんです。そこで今回は、そんな彼氏の“沈黙”との向き合い方を紹介します。“聞かれるプレッシャー”が彼を余計に黙らせる心を通わせたい気持ちからの「何考えてるの？」の質問であっても、男性にとってはプレッシャーに感じるこ