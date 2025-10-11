Balleliteから、サンリオキャラクター「ハローキティ」と「ポチャッコ」とのコラボ第2弾が2025年10月1日より登場♡もこもこふんわり素材の着圧レギンスや腹巻付きパンツ、ナイトオーバーニーソックスで、脚やお腹をやさしくサポート。程よい着圧で心地よくリラックスできる上、大好きなキャラクターと一緒に過ごせる特別なアイテムです。M/Lサイズ展開で快適に楽しめます。 キャ