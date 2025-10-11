Balleliteサンリオコラボ第2弾♡ふんわり素材で脚も心も癒される

Balleliteから、サンリオキャラクター「ハローキティ」と「ポチャッコ」とのコラボ第2弾が2025年10月1日より登場♡もこもこふんわり素材の着圧レギンスや腹巻付きパンツ、ナイトオーバーニーソックスで、脚やお腹をやさしくサポート。程よい着圧で心地よくリラックスできる上、大好きなキャラクターと一緒に過ごせる特別なアイテムです。M/Lサイズ展開で快適に楽しめます。

キャラクター×快適着圧で癒される

ハローキティは優しいアイボリー、ポチャッコはミントグリーンで登場♡就寝時も心地よく脚を引き締めるグンゼオリジナル設計。

ふわもこ素材とワンポイント刺繍で、眠たそうなキャラクターの愛らしさが際立ちます。着圧効果は着用時に発揮され、脚のコンディションをケアしつつ可愛さも楽しめます。

【RAVIJOUR】秋コレクションで叶える、大人のエレガンス♡

お腹も温める腹巻付きパンツ

もこもこ腹巻付きパンツ

腹巻付きパンツは、お尻からお腹まで包み込み、冷え対策としても◎。ハローキティとポチャッコを編み柄で表現し、ふんわり素材が快適な履き心地を実現。

ズレやストレスを感じずに使用でき、夜のリラックスタイムやおうち時間にぴったりです。価格は各3,300円（税込）で手に取りやすいのも嬉しいポイント♡

もこもこ着圧ナイトオーバーニーソックス

ポチャッコ

もこもこ着圧ナイトレギンス

ナイトオーバーニーソックス（3,300円税込）とナイトレギンス（4,400円税込）は、膝上まで心地よい着圧で脚全体をサポート。

ふんわり素材で伸縮性があり、長時間の着用も快適です。ワンポイント刺繍でキャラクターを表現し、可愛さと機能性を両立。おやすみ前のリラックスタイムがもっと楽しくなります♪

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662985

『Ballelite サンリオコラボ』は、もこもこ着圧レギンス（4,400円税込）、ナイトオーバーニーソックス（3,300円税込）、腹巻付きパンツ（3,300円税込）など全3型。

ハローキティとポチャッコの可愛いデザインで心も癒されつつ、グンゼオリジナルの段階着用圧設計で脚やお腹をしっかりサポート♡

就寝時やおうち時間をより快適で特別に演出してくれるアイテムです。