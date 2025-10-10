韓国の人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、大人気リッププランパーの新色が10月上旬より全国のドン・キホーテで先行発売されます。透け感のある発色とぷっくりボリュームのある唇を叶える人気シリーズに、注目の3色が仲間入り♡さらに、限定のドン・キホーテ先行カラーも登場し、この秋のメイクトレンドを先取りできるラインナップとなっています。 BANILA COの新色リッ