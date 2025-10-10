【BANILA CO】話題のリッププランパー新色3色が先行発売！ドンキでチェック♪

韓国の人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、大人気リッププランパーの新色が10月上旬より全国のドン・キホーテで先行発売されます。透け感のある発色とぷっくりボリュームのある唇を叶える人気シリーズに、注目の3色が仲間入り♡さらに、限定のドン・キホーテ先行カラーも登場し、この秋のメイクトレンドを先取りできるラインナップとなっています。

BANILA COの新色リップがドンキで先行発売

価格：1,790円（税込）

BANILA COの「ボリュームリッププランパー」は、唇のボリュームアップ*と透明感のある発色を同時に叶える大人気アイテム。

今回登場するのは、ピリピリ感が心地よい“マキシ”タイプの新色3色。全国のドン・キホーテにて10月上旬より先行発売されます。

販売価格は1,790円（税込）。全6色のうち新色3色、さらに1色はドン・キホーテ限定販売です。

ぷっくり唇を叶える♡新色ラインナップ紹介

新色は、血色感のあるピーチピンクの「04 マキシピーチ」、可憐なピンクの光沢が美しい「06 マキシピンク」、そして限定カラーの「09 マキシバニー」。

「09 マキシバニー」は、ふんわりとしたバニーピンクで愛らしい印象に♡すべて上級者向けの“強力プランピング*”タイプで、リップメイクの主役になる仕上がりです。

全カラーラインナップ



01 ライト：クリア（初心者向け・マイルドプランピング*）

02 マキシ：クリアライトピンク（上級者向け）

03 マキシクリスタル：パール入りクリアブルー（上級者向け）

04 マキシピーチ：血色感ピーチピンク（上級者向け・NEW）

06 マキシピンク：クリアピンク（上級者向け・NEW）

09 マキシバニー：バニーピンク（上級者向け・NEW／ドン・キホーテ先行）

*メイクアップ効果による

販売店舗：全国のドン・キホーテ（※一部取扱いのない店舗あり）

発売元：モノック

BANILA COのリップでこの秋をもっと可愛く♡

ぷっくり唇と透明感を同時に叶える「BANILA CO」のリッププランパーは、トレンドの“うるツヤリップ”を簡単に楽しめる人気アイテム。

この秋は新色で気分もアップデートしてみては？ドン・キホーテ先行販売の限定カラーもお見逃しなく♡