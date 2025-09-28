2025年9月29日（月）から、全国の国際空港内の免税店（保安検査後の店舗のみ）で『じゃがポックル 北海道バター味』が発売されます。 『じゃがポックル』は、発売20年を超える北海道土産のロングセラー商品。北海道産のジャガイモを100％使用し、うま味成分を残すために皮付きのまま、丸ごとカットしているのが特長で、現在では定番として『オホーツクの塩味』と『ほたて塩味』が北海道のお土産店などで販売さ