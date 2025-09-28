2025年9月29日（月）から、全国の国際空港内の免税店（保安検査後の店舗のみ）で『じゃがポックル 北海道バター味』が発売されます。

『じゃがポックル』は、発売20年を超える北海道土産のロングセラー商品。北海道産のジャガイモを100％使用し、うま味成分を残すために皮付きのまま、丸ごとカットしているのが特長で、現在では定番として『オホーツクの塩味』と『ほたて塩味』が北海道のお土産店などで販売されています。

今回新たなフレーバーとして登場する『じゃがポックル 北海道バター味』は、全国の国際空港の保安検査後エリアにある店舗にて限定販売されます。国際空港限定の商品の発売は、カルビー史上初！

『じゃがポックル 北海道バター味』は、北海道産ジャガイモと、北海道製造バターを組みあせた特別な味わい。

バターの濃厚なコクにほどよい塩味を効かせることで、食べ飽きない絶妙なバランスに仕上げられています。

じゃがポックル 北海道バター味

内容量：108g（18g×6袋入り）

価格：オープン価格（想定価格1,000円前後）

発売日：2025年9月29日（月）

販売場所：全国空港内免税店（保安検査後の店舗のみ）

※本品には北海道製造バターを0.06%使用しています。

北海道の豊かな自然が育んだ素材を活かした『じゃがポックル 北海道バター味』。ジャガイモ本来のおいしさもしっかりと感じられ、北海道の恵みをぎゅっと詰め込んだ味を楽しむことができます！

国際空港限定の商品の発売は、カルビー史上初めてのこと。旅行の思い出として、また大切な方へのお土産としてもおすすめです◎

