「餃子ってもうサラダじゃん!!」衝撃の事実が判明Walkerplus

「餃子ってもうサラダじゃん!!」衝撃の事実が判明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 人生で初めて餃子を作った思い出」の作者に、裏話を聞いている
  • 材料の野菜をすべて切るとザルに山盛りになり、衝撃を受けたという
  • 栄養士から「ひき肉の分量に対して調味料が足りてない」と指摘を受けたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 二子山親方
    大相撲の二子山部屋、１２０玉の“太り飯”に「こんだけ食べれるのいいなー」「参加したい」…フジ「ウワサのお客さま」 2025年9月13日 6時35分
  • 立ち蕎麦マニアが激推し！ 肉そばの超人気店『豊はる』の「元祖パイカ」を食べてきた
    立ち蕎麦マニアが激推し！ 肉そばの超人気店『豊はる』の「元祖パイカ」を食べてきた 2025年9月14日 12時0分
  • 天下一品
    天下一品｢ゴキブリ混入｣擁護の声が少なくない訳 2025年9月13日 5時45分
  • 【満腹ダイエットレシピ】カレー風味と彩りの良さに食が進む「レンジで絶品！タコライス風」
    【満腹ダイエットレシピ】カレー風味と彩りの良さに食が進む「レンジで絶品！タコライス風」 2025年9月17日 13時0分
  • 【爆速＆激安】ギャル曽根「ちくわ大量消費」11万再生レシピが話題に! - 「竹輪が海老に」「曽根さんのちくわ料理はハズレがない」
    【爆速＆激安】ギャル曽根「ちくわ大量消費」11万再生レシピが話題に! - 「竹輪が海老に」「曽根さんのちくわ料理はハズレがない」 2025年9月16日 11時52分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
    2. 2. AIと結婚した女性「行為」はある
    3. 3. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
    4. 4. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
    5. 5. 清水容疑者「誓約書」提出漏れ
    6. 6. TKO木下大炎上「日本へ帰って」
    7. 7. King Gnu井口理が結婚を発表
    8. 8. チョコプラ松尾に「見下しすぎ」
    9. 9. ひろゆき氏 再配達問題に私見
    10. 10. 世界陸上「疑惑の判定」が相次ぐ
    1. 11. ミス東大 飲酒時の顔に心配の声
    2. 12. 「駆け込み万博」で大混乱
    3. 13. 日本維新の会 3人を除名処分
    4. 14. 目に歯を移植 20年ぶり視力回復
    5. 15. ヒカル YouTube「激減」止まらず
    6. 16. 永野ファン「擁護できません」
    7. 17. 「浮気OK」ヒカルの妻に同情の声
    8. 18. 松岡昌宏 国分には頭にきてない
    9. 19. チャンス大城 37億分の1の奇跡
    10. 20. 引退したボルト氏 階段で息切れ
    1. 1. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
    2. 2. 「駆け込み万博」で大混乱
    3. 3. 日本維新の会 3人を除名処分
    4. 4. 図書館問題 約9億円の損失が判明
    5. 5. 6人死傷「同じ目に遭わせたい」
    6. 6. 田久保真紀市長 当選した背景
    7. 7. 死亡事故の映像か 横たわる男性
    8. 8. 所持金14円で メイドカフェ滞在
    9. 9. 北海道の放火2人殺害 無罪判決
    10. 10. 男性を死亡させたか 少年2人逮捕
    1. 11. 悠仁さま巡りフジがフライングか
    2. 12. 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品
    3. 13. 「このハゲ」問題も 歴史改ざん?
    4. 14. 青森テレビ社長が問題行動? 告発
    5. 15. 「問診票は男女二択のみ」…性的マイノリティーの3人に1人が医療サービス利用に困難感じる
    6. 16. 鹿児島県で最大震度4の地震
    7. 17. 元警視に無料で性的接待か 証言
    8. 18. 課長に賄賂 女が懲役1年執行猶予
    9. 19. 女子高生 10代に数時間の暴行か
    10. 20. 残業キャンセル界隈 生産性UPも?
    1. 1. 愛子さま「深い質問」X感激の声
    2. 2. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
    3. 3. 佳子さま ドアップ動画大バズり
    4. 4. 総裁選 高市氏「沈黙」のワケ
    5. 5. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    6. 6. 電車にスタバ ぶちまけ被害も
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 「ホームタウン事業」見直しへ
    9. 9. 日本エコロジー 工事を一時中断
    10. 10. 絶賛 小泉氏でも高市氏でもない
    1. 11. 名護市長、3選出馬を表明　辺野古移設争点に、沖縄
    2. 12. 田久保氏 解散は市長の延命措置?
    3. 13. 堀江氏 オープンマリッジしたい
    4. 14. 大阪万博 転売ヤーの天国だった
    5. 15. トイレで意識を失う 緊急事態に
    6. 16. 「世代交代」掲げる小林鷹之氏、現役世代の手取り増へ「定率減税」明言…林官房長官も出馬の意向表明
    7. 17. 元側近が語った 石破氏への評価
    8. 18. 不祥事続く「日本郵便」の行方
    9. 19. 飲酒運転で受験生死亡 懲役12年
    10. 20. イスラエル地上侵攻非難　岩屋外相「人道危機悪化」
    1. 1. 目に歯を移植 20年ぶり視力回復
    2. 2. 引退したボルト氏 階段で息切れ
    3. 3. 日本ニュースの下 中国SNSに称賛
    4. 4. 塩を袋に詰め持ち帰る観光客物議
    5. 5. 日本旅行に飽きた 次の目的地は
    6. 6. スマート脳インプラントが進化
    7. 7. 米中ロ時代の「同時衰退」時代
    8. 8. 中島健人のライブ会場で女性逮捕
    9. 9. 中国で貴重な石刻を発見 中国
    10. 10. チンパンジーがスマホ中毒? 上海
    1. 11. 韓国俳優 変貌した姿に驚きの声
    2. 12. 台湾初の国産潜水艦「海鯤」
    3. 13. 警察官飛びつき執念の追跡 韓国
    4. 14. 鬼滅の刃 決戦CMに中国で注目
    5. 15. 「ギリギリ攻める」歌手の魅力
    6. 16. 巨大隕石 衝突前に破壊する方法
    7. 17. 3人殺害の41歳 身元を公開へ
    8. 18. 竹島問題：日の丸や野田首相の顔写真を燃やして激しく抗議＝韓国
    9. 19. 韓国車が日系車に対抗できぬワケ
    10. 20. 中国 積極的に実施する4政策
    1. 1. AIと結婚した女性「行為」はある
    2. 2. 帰りたい…茨城の最安物件で絶句
    3. 3. NY株式 ダウ平均が上昇
    4. 4. 貯金ゼロで年金生活 どうなる?
    5. 5. 丸亀店長の年収2000万円 狙いは
    6. 6. 冷凍ギョーザ 低価格の秘密
    7. 7. 車のコスト 7〜9年で手放す人も
    8. 8. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    9. 9. トヨタ 2車種9万台をリコールへ
    10. 10. FRB 主要政策金利0.25%引き下げ
    1. 11. 「オルカン」の期待リターンは?
    2. 12. モデル告白 徹底倹約術で貯金は
    3. 13. カナダ中銀の利下げ 予想通り
    4. 14. 英 AIや量子など共同開発へ
    5. 15. 500円札にプレミアがつく条件
    6. 16. お金を払わないと、大変なことになりますよ？…全国に蔓延する「悪質な詐欺電話」の新手口と実態【司法書士が警告】
    7. 17. 退職者インタビュー 依頼が急増
    8. 18. 成長し続けるために必要な「たった1つ」のこと
    9. 19. 女性の「男性化」を促す大罪
    10. 20. まもなく米週間石油在庫統計の発表
    1. 1. 最新ドローン「MINI 5 Pro」
    2. 2. 皆既月食撮影に挑戦「無茶」
    3. 3. HDDの限界を突破 独自技術の実力
    4. 4. Samsungスマホを「魔改造」
    5. 5. 米議員がポルノ禁止法案を提出
    6. 6. AIの脳「大規模言語モデル」実態
    7. 7. 「AIイヤホン」本末転倒のワケ
    8. 8. 万博で発見 意外なグルメ発見
    9. 9. 日本初のガンダム専門店OPENへ
    10. 10. 広告主はすでに ワールドカップ に向け投資を加速　広告枠の高騰とスポンサーシップ競争が激化
    1. 11. iOS 26のスクショが使いにくい！ 元に戻す方法を見つけました
    2. 12. iPhone SE、iPad Pro 9.7インチ 予約開始 混雑もなく静かなスタート、アップルストアのSIMフリー版も発売日ゲット可能か
    3. 13. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    4. 14. YouTube 多言語の吹き替え追加へ
    5. 15. 不便解決 スマホ対応モニター
    6. 16. ブラウザはAIの「秘書」に?
    7. 17. Kindle端末初のカラー表示に対応
    8. 18. エコバックス、39,800円からのエントリー向けロボット掃除機「DEEBOT N30」
    9. 19. 「iOS14」さっそく脱獄される?
    10. 20. WindowsXPを再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」
    1. 1. 世界陸上「疑惑の判定」が相次ぐ
    2. 2. 世界陸上砲丸投げ あわや大事故
    3. 3. 世界陸上 影分身の術で会場沸騰
    4. 4. 大谷、自ら三刀流プランを激白
    5. 5. 山本由伸にド軍指揮官「無理だ」
    6. 6. ディーン元気「残念」不完全燃焼
    7. 7. 鈴木誠也にトレードの可能性浮上
    8. 8. イチロー氏の自宅 2月に強盗侵入
    9. 9. 大谷のノーノー降板の理由を説明
    10. 10. 【世界陸上】男子走り高跳びの“メガネジャンパー”瀬古優斗、コンタクトを使わない理由が衝撃　初の世界大会で入賞目指す
    1. 11. 大谷翔平の衝撃弾に 実況は絶叫
    2. 12. 史上6人目 大谷が2年連続50号
    3. 13. バット変えないと 新庄監督警鐘
    4. 14. 大谷の「50-50」記念球の行方
    5. 15. 不可解 阪神の発表に虎党が困惑
    6. 16. ヤク村上宗隆 MLBでの本当の評価
    7. 17. 見解 尚弥にフェザー級は厳しい
    8. 18. 大谷 5回ノーノー&HRも逆転負け
    9. 19. デヴィ夫人「ひつぎ姿」が大反響
    10. 20. 大谷翔平50号本塁打直後に悲劇が
    1. 1. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
    2. 2. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
    3. 3. 清水容疑者「誓約書」提出漏れ
    4. 4. TKO木下大炎上「日本へ帰って」
    5. 5. King Gnu井口理が結婚を発表
    6. 6. チョコプラ松尾に「見下しすぎ」
    7. 7. ひろゆき氏 再配達問題に私見
    8. 8. ミス東大 飲酒時の顔に心配の声
    9. 9. 永野ファン「擁護できません」
    10. 10. ヒカル YouTube「激減」止まらず
    1. 11. 「浮気OK」ヒカルの妻に同情の声
    2. 12. 松岡昌宏 国分には頭にきてない
    3. 13. チャンス大城 37億分の1の奇跡
    4. 14. 「フジから家賃もらってた」告白
    5. 15. 「枕営業」元TV局員が語る実情
    6. 16. やりたい放題 田中圭に批判再燃
    7. 17. DAIGO&景子の長女がTVに 驚き
    8. 18. 織田裕二「失礼発言」がX物議
    9. 19. 綺麗な歌声どこ? 岸優太に悲痛声
    10. 20. チョコプラ 過去動画に批判続々
    1. 1. PTAで出会ったママと不倫 悩みは
    2. 2. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
    3. 3. 子13人目? 64歳の精子年齢に驚き
    4. 4. ロクシタン 新たな香りの提案
    5. 5. 「味が薄い餃子」がきっかけ
    6. 6. 品薄? GUおしゃれスウェット紹介
    7. 7. 毛穴悩みをなかったことに? 名品
    8. 8. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
    9. 9. プロが使っているコスメを紹介
    10. 10. マニア激推しの「食品ガチャ」
    1. 11. 離婚寸前だった夫婦 会話の特徴
    2. 12. フタバ この季節だけの贅沢商品
    3. 13. 不倫で略奪婚も...生活が大変に
    4. 14. コストコ ベーカリー系スイーツ
    5. 15. 白よりクール グレーの選び方
    6. 16. ルノワールの秋スイーツ登場
    7. 17. ゴンチャ 秋限定ほうじ茶が登場
    8. 18. ユーマと結婚 負担や孤独に苦悩
    9. 19. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
    10. 20. 話題のミニチュア雑貨ガチャ紹介