「料理には筋肉が必要…!!」料理漫画にマッチョキャラが多い理由に気づいちゃった“人生初”の餃子作り【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→人生初の餃子づくりに悪戦苦闘？
自身が主人公のエッセイ漫画をXに投稿している、をぎくぼ虫さん(@wogikubomushi)。身近に起きる面白い出来事を友人に伝えるために描き始めた漫画だったが、髭にもじゃもじゃ頭という見た目も中身も濃いめのキャラクターが人気となり、徐々にXで注目されるようになった。今回は、「餃子の日」にちなんだ実体験漫画『人生で初めて餃子を作った思い出』を紹介するとともに、本作にまつわる裏話などを作者に聞いた(前編)。
コメ太郎君が生まれてから、奥様が4割、自身が6割という分担になり、料理をする機会が増えたというをぎくぼ虫さん。「この際だから作ったことのない料理に挑戦しよう」と、ある日、人生で初めて餃子を作ってみることに。
実際にやってみると、驚きや大変なことがたくさん。材料の野菜をすべて切るとザルに山盛りになり、早くも衝撃を受ける。「餃子ってもう…サラダじゃん!!」とつぶやくほどだった。さらに、レシピを見ながら進めていくも、栄養士の奥様から「ひき肉の分量に対して調味料が足りてない」と指摘を受けてしまう。
塩を振ってしなしなになった野菜を絞る工程でも、かなりの力作業で「料理には筋肉が必要なんだ…!!」と痛感したそうだ。このことから、料理漫画にマッチョのキャラクターが多いことに妙に納得したという。
その後も、たびたび助けを借りる羽目になって奥様に怒られたり、結婚指輪をしたまま具材を混ぜて指輪がベチョベチョになったりと、紆余曲折を経て、タネを包む工程までたどり着く。皮は普通サイズと大判厚めの2種類を用意するなどこだわったが、これで終わらないのが、をぎくぼ虫さん。最後の「焼き」の工程でも、しっかりハプニングが起きてしまう。
■「味が薄い餃子」がきっかけ…作者が語る料理と漫画
そんな楽しい体験をしたをぎくぼ虫さんに、本作や餃子づくりの思い出について話を聞いた。
「をぎくぼ虫さんが6割料理をされている」との記述があるが、料理は好きなのかと尋ねると、「下手な方だと思いますが、小さいころから好きでした。グループホームで働いていた経験もあって、料理をすることが生活の一部という考えになっています」と語る。
普段はどんな料理を作っているかについては、「レパートリーは多くないですが、仕事の合間や帰ってきてから料理するので、あまり時間のかからないメニューが多いです」と答えた。得意料理は特にないそうだが、味噌汁だけは「具のラインナップ・切り方・入れる時間や味噌とダシの配分など異様にこだわりがあります」という。
