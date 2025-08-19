デニムなのに「品がいい」きちんとした印象を与えてくれて、誰と会っても好感度を保てるエレガントなシルエット。インディゴというよりネイビーにとらえられる重厚な色で選べば、さらなる知性を呼び込める。エレガントなすそひろがり目を引くポイントは形だけにとどめて。ミニマルさが洗練を忘れたくない大人にフィット。すらりとした長め丈のノースリベストは、くびれたウエストからフレアに広がる形がクラシカルな女性らしさを演