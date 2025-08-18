「いいもの」を探求し、独自の雑貨開発に取り組むGOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、2025年8月9日から28日まで、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3にて「GOOD PRINTER」を開催しています。photo by ©FASHION HEADLINE本展では、エンジニア集団nomenaと共同開発した特別な装置「GOOD PRINTER」が会場に登場。まるで小さな工場のような展示空間で、稼働中の装置に来場者が触れることで、その瞬間ごとの偶然や無意識の動きがプリントとし