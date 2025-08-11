男性がひそかに憧れている「旅先で彼女と作りたい思い出」９パターン
彼女との旅行でドラマチックなひと時を過ごしたいという願望を胸に秘めている男性も多いようです。では、恋人とどのような旅の思い出を作りたいのでしょうか。今回は10代から30代の独身男性262名に行ったアンケートをもとに「男性がひそかに憧れている『旅先で彼女と作りたい思い出』９パターン」を紹介します。
【１】旅先のワークショップなどで手作りのペアリングを作りたい
「世界に一つしかないものを共有したい」（30代男性）など、旅で世界にひとつだけの品を一緒に作りたいという男性もいます。くれぐれも、「手作りの安物よりも高価なジュエリーがいい」などと男性のロマンスを汚すようなことは言わないように気をつけましょう。
【２】温泉と彼女の笑顔両方でゆっくり疲れを癒したい
「二人でまったり過ごせるなんて夢のよう」（20代男性）など、彼女とただのんびり一緒にいられることが最高の思い出だという男性もいます。とはいえ、ただぐうたらに過ごしてせっかくの旅を台無しにしないよう注意しましょう。
【３】オーロラなど、普段見ることができないものを見て非日常の刺激を受けたい
「特別なものを前にしたら特別な思い出になるのは確実！」（30代男性）など、彼女と一緒だとより「特別感」が増すと期待する男性もいます。絶景を前に「この景色も、あなたと一緒に見たことも絶対一生忘れない」などと伝えると「連れてきた甲斐があった」と感激してもらえそうです。
【４】初めて行く土地でふたりとも初めてづくしの体験をしたい
「同じ『初めて』を体験したい！」（10代男性）など、彼女と一緒に感動を味わいたい男性もいます。彼氏が連れて行ってくれた場所は、たとえ２回目でも初見のようなテンションで感動してあげることも必要かもしれません。
【５】ゴルフやフェスなど、共通の趣味をふたりで思いっきり満喫したい
「楽しい思い出を共有できる女性は素敵！」（20代男性）など、同じ趣味を持った彼女と、まるで親友同志のように楽しく過ごせたらと夢見る男性は多いようです。ゴルフ好きの男性には普段と違う変わったコースを体験できる旅を提案してみるなど、趣味を満喫できるプランを調べてはいかがでしょう。
【６】満天の星空の下でプロポーズしたい
「とにかくロマンチックでしょ！」（20代男性）など、女性が絶対感激してくれるプロポーズのシチュエーションを考え、胸躍らせる男性もいます。「ドラマみたいなプロポーズに憧れる」などと彼氏に伝えておくと、クサい演出も恥ずかしさをガマンしてやってくれるかもしれません。
【７】バックパッカーなど彼女と苦境を乗り越える世界一周旅行をしたい
「こういう旅を一緒に達成できるような人こそ理想」（30代男性）というように、恋人と一緒に苦楽を乗り越えて達成感を味わいたい男性もいます。好きな男性にバックパッカーの旅を提案されたときは、贅沢な旅行と程遠くても「楽しそうだね！」など前向きな返事をしてみてはいかがでしょう。
【８】大自然の中、二人のプロモーションビデオのような映像を取りたい
「彼女との時間を記録できたらいいな」（20代男性）など、旅先で彼女と過ごすシーンひとつひとつを形にして残したいと思う男性もいます。動画撮影が照れくさい場合は「写真をいっぱい撮ろう！」など別の形で思い出を記録に残す方法を提案するとよいかもしれません。
【９】海外のプライベートビーチでのんびりしたい
「いわゆる夢！」（20代男性）など、男性は海を独り占めできる贅沢なシチュエーションを、彼女との思い出づくりに最高だと考えるようです。水着に抵抗があるという女性も、彼氏から「プライベートビーチがあるホテルにしよう」とリクエストされたら男性の夢だと思って乗ってあげると喜ばれるかもしれません。
男性は女性が思っているよりもロマンチックなのかもしれません。女性のために意を決している可能性もありますので、素敵な演出には手放しで喜んであげるとよいでしょう。（富岡由郁子／Litofura
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計262名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】旅先のワークショップなどで手作りのペアリングを作りたい
「世界に一つしかないものを共有したい」（30代男性）など、旅で世界にひとつだけの品を一緒に作りたいという男性もいます。くれぐれも、「手作りの安物よりも高価なジュエリーがいい」などと男性のロマンスを汚すようなことは言わないように気をつけましょう。
「二人でまったり過ごせるなんて夢のよう」（20代男性）など、彼女とただのんびり一緒にいられることが最高の思い出だという男性もいます。とはいえ、ただぐうたらに過ごしてせっかくの旅を台無しにしないよう注意しましょう。
【３】オーロラなど、普段見ることができないものを見て非日常の刺激を受けたい
「特別なものを前にしたら特別な思い出になるのは確実！」（30代男性）など、彼女と一緒だとより「特別感」が増すと期待する男性もいます。絶景を前に「この景色も、あなたと一緒に見たことも絶対一生忘れない」などと伝えると「連れてきた甲斐があった」と感激してもらえそうです。
【４】初めて行く土地でふたりとも初めてづくしの体験をしたい
「同じ『初めて』を体験したい！」（10代男性）など、彼女と一緒に感動を味わいたい男性もいます。彼氏が連れて行ってくれた場所は、たとえ２回目でも初見のようなテンションで感動してあげることも必要かもしれません。
【５】ゴルフやフェスなど、共通の趣味をふたりで思いっきり満喫したい
「楽しい思い出を共有できる女性は素敵！」（20代男性）など、同じ趣味を持った彼女と、まるで親友同志のように楽しく過ごせたらと夢見る男性は多いようです。ゴルフ好きの男性には普段と違う変わったコースを体験できる旅を提案してみるなど、趣味を満喫できるプランを調べてはいかがでしょう。
【６】満天の星空の下でプロポーズしたい
「とにかくロマンチックでしょ！」（20代男性）など、女性が絶対感激してくれるプロポーズのシチュエーションを考え、胸躍らせる男性もいます。「ドラマみたいなプロポーズに憧れる」などと彼氏に伝えておくと、クサい演出も恥ずかしさをガマンしてやってくれるかもしれません。
【７】バックパッカーなど彼女と苦境を乗り越える世界一周旅行をしたい
「こういう旅を一緒に達成できるような人こそ理想」（30代男性）というように、恋人と一緒に苦楽を乗り越えて達成感を味わいたい男性もいます。好きな男性にバックパッカーの旅を提案されたときは、贅沢な旅行と程遠くても「楽しそうだね！」など前向きな返事をしてみてはいかがでしょう。
【８】大自然の中、二人のプロモーションビデオのような映像を取りたい
「彼女との時間を記録できたらいいな」（20代男性）など、旅先で彼女と過ごすシーンひとつひとつを形にして残したいと思う男性もいます。動画撮影が照れくさい場合は「写真をいっぱい撮ろう！」など別の形で思い出を記録に残す方法を提案するとよいかもしれません。
【９】海外のプライベートビーチでのんびりしたい
「いわゆる夢！」（20代男性）など、男性は海を独り占めできる贅沢なシチュエーションを、彼女との思い出づくりに最高だと考えるようです。水着に抵抗があるという女性も、彼氏から「プライベートビーチがあるホテルにしよう」とリクエストされたら男性の夢だと思って乗ってあげると喜ばれるかもしれません。
男性は女性が思っているよりもロマンチックなのかもしれません。女性のために意を決している可能性もありますので、素敵な演出には手放しで喜んであげるとよいでしょう。（富岡由郁子／Litofura
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計262名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査