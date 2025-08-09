【2025年8月の運勢】タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2025年8月のあなたの運勢は……？8月はあなたが「本当の自分」と出会い直す月「穏やかに見える毎日の中で、これまで迷いながら歩んできた道が「これが私の道だった」という確信に変わる瞬間が待っています。大切な人との何気ない時間や会話が、あなたにとって特別な意味を持つでしょう。過去の記憶や懐かしい人からの連絡も舞い込みそう。それは