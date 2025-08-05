「世界の終わり」をテーマにしたホラー体験型の展覧会 六本木で開催中Walkerplus

「世界の終わり」をテーマにしたホラー体験型の展覧会 六本木で開催中

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 六本木ミュージアムで「1999展ー存在しないあの日の記憶ー」が開催中だ
  • ノストラダムスの大予言の「もしも」を体感できる内容だという
  • 脚本家の佐藤直子氏、若手ホラー映画監督の西山将貴氏の3人が企画した
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