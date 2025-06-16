7年に渡る「痔」との格闘の日々を漫画に描いた、すやすや子さん(@suyasuyakoo)の『痔と私』を紹介しよう。本作は痔をかわいいキャラクター設定で和ませ、ときには中間反抗期レベルに大荒れする姿をファンタジーな世界観で描き、笑いを巻き起こすエッセイ漫画である。【漫画】『痔と私』を読む■手術して切っても再発の可能性は高い「いぼ痔とともに生きる」決意をするまで『痔と私』03『痔と私』04なかなかカミングアウトすること