7年に渡る「」との格闘の日々を漫画に描いた、すやすや子さん(@suyasuyakoo)の『と私』を紹介しよう。本作はかわいいキャラクター設定で和ませ、ときには中間反抗期レベルに大荒れする姿をファンタジーな世界観で描き、笑いを巻き起こすエッセイ漫画である。【漫画】『と私』を読む■手術して切っても再発の可能性は高い「いぼとともに生きる」決意をするまで『と私』03『と私』04なかなかカミングアウトすること