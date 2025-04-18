ペットを飼う前までは“そんなバカな…”と思っていた【漫画】本エピソードを読む「子どもの名前とペットの名前、わりと間違えがち」。そんなタイトルの漫画をInstagramに投稿したのは、漫画家・ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。投稿直後から「うちも同じ」「めちゃくちゃわかる！」と共感の声が続々と寄せられた。2匹のかわいいシバが家族に仲間入りした今は…？子どもの名前とペットの名前わりと間違えがち_3子どもの名前と