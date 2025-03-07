¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡Ë¤È¤Ï¡¢½÷À­¤¬Êú¤¨¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¡£ÃËÀ­ÈÇ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ë¥ª¥¤ÌäÂê¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ë¥ª¥¤ÌäÂê¤È¤Ï¡¢´À¤ä¸ý¤Ê¤É¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼þ°Ï¤ØÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë40¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤Ï²ÃÎð½­¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ÃÎð½­¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢