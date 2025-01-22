弁当・惣菜専門店を展開している、イオングループのオリジン東秀は、2025年1月22日11時から、ペヤング×オリジンの「ペヤングソースやきそば」コラボ商品を販売します。ペヤングソースをイメージした味付け番組企画で実現した「ペヤングソースやきそば（まるか食品株式会社）」とのコラボ商品を、オリジン・れんげ食堂Toshuにて期間限定で販売します。オリジンでは、人気商品の「おにぎり」と「とり天」2品が、コラボ商品として登