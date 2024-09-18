2024年9月18日現在、スリーコインズで販売している「お守り」が"推し活"に励む人たちから注目を集めています。Xでは実際に購入した人たちから「スリコさんすばら...！！」「オタクには刺さる」「可愛く持ち歩けて大満足」「気合の入りっぷりも最高」「どんなお守りよりも頼りになる気がしてる」という声が。はたして、どんなお守りなのでしょうか。最強パワースポットの力が...！推し活守りは全部で4種類。推しと自分、どちらの幸