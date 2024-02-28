大手コンビニチェーンのローソンは、2024年2月27日から「桔梗信玄餅」とコラボした商品を発売しています。きなこと黒蜜の風味が楽しめる限定商品 ・「Uchi Café×桔梗屋 ソフトクリーム風パフェ」価格311円きなこムースや粒あん、黒蜜のソース、求肥などが楽しめる贅沢な一品です。 ・「Uchi Café×桔梗屋 桔梗信玄餅どらもっち」価格257円もちもちの生地の中には、きなこクリームや黒蜜ペースト、求肥が入り品のあ