『セブン-イレブン』新作スイーツをご紹介！今週は「クリーム味わうイタリア栗のモンブラン」、「７プレミアムマカロンあまおう苺＆和栗」などが登場！【セブン-イレブン】新作スイーツ5選クリーム味わうイタリア栗のモンブラン風味豊かなマロンを味わうモンブラン。原材料高騰のため、税抜き売価320円から340円に変更。《発売日》10月10日（火）以降順次発売《価格》340円（税込367.20円）《カロリー》280kcal《販売地域》北海
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