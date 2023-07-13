イタリアンレストラン「カプリチョーザ」では、創業45周年を記念して「#カプリチョーザ45祭」を実施します。創業月の2023年7月は企画の第1弾として、毎週木曜日（6日・13日・20日・27日）のディナータイムに全国の店舗で、「トマトとニンニクのスパゲティ」（レギュラーサイズ）を通常の半額以下の495円（税込）で提供します。看板商品が半額以下の値段に！カプリチョーザの看板商品である「トマトとニンニクのスパゲティ」が、レ